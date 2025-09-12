В 93 года умер португальский и канадский музыкант Армандо Сантьяго

Умер известный португальский и канадский музыкант Армандо Сантьяго. Ему было 93 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что он ушел из жизни 9 сентября. Также нет данных о том, где будет похоронен деятель культуры.

Армандо Сантьяго в Лиссабоне осваивал вокальное искусство, виолончель и фортепиано. После окончания консерватории отправился на стажировку сначала в Париж, а после в Рим. По возвращении в Португалию занимался дирижированием и педагогической деятельностью.

В конце 1960-х годов Сантьяго эмигрировал из Португалии в Канаду, но регулярно возвращался на родину.

В 1974 году возглавил оркестр Консерватории Квебека. Был приглашенным дирижером оркестров Канады, Германии и Португалии.

С 1985 года и до выхода на пенсию в 1997 году Армандо Сантьяго продолжал преподавать композицию в Квебекской консерватории, сообщает портал Meloteca.

