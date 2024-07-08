«Я очень благодарна ей»: Волочкова высказалась о скончавшейся балерине Кондратьевой

Известная балерина Анастасия высказалась о скончавшейся народной артистке СССР, прима-балерине Марине Кондратьевой. Об этом пишет Газета.Ru.

По словам танцовщицы» Кондратьева продолжала с ней работать, даже когда Анастасию уволили из Большого театра.

«Она стала со мной работать в Большом театре тогда, когда Юрий Григорович уже вернул меня из Лондона в Россию. Она репетировала со мной все балеты, которые я танцевала в Большом театре. Марина Викторовна уникальна была в том, что преподавала не столько технику, хотя именно по технике она многих балерин взрастила и сделала их настолько профессиональными, что им не было равных. Но она давала определенный отлом и подачу на сцене, умение выйти и покорить зал своей мощью», - заявила Волочкова.

Балерина отметила, что всегда будет благодарна наставнице, поскольку та не отвернулась от нее в трудный момент жизни.

«Во времена гонения на меня Большого театра, когда меня незаконно уволили в 2003 году, очень многие от меня отвернулись. Марина Викторовна осталась рядом и продолжала со мной репетировать, хотя многие педагоги боялись. <…> Я очень благодарна ей и хочу сказать, что артисты балета должны быть счастливы, что мы могли жить в одно время с таким человеком, великим педагогом», — резюмировала она.

Марина Кондратьева скончалась на 91-м году жизни в ночь на 8 июля. Причины и обстоятельства смерти неизвестны.

Ранее Анастасия Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд.