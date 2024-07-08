Умерла известная советская балерина Марина Кондратьева

На 91-м году жизни умерла прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева. Подробности сообщает mk.ru.

Народной артистке СССР стало плохо в своей квартире вечером 7 июля. В тот момент с ней находилась сиделка. Женщина вызвала врачей, но спасти балерину не удалось. Когда медики приехали, она уже была мертва.

Марина Кондратьева родилась в 1934 году в Ленинграде. Окончила Московское хореографическое училище по классу педагога Г. П. Петровой, после выпуска была принята в балетную труппу Большого театра. В 1976 году ей присвоили звание народной артистки СССР. Долгое время выступала вместе с Марисом Лиепой.

С 1988 году стала балетмейстером-постановщиком в Большом театре, где вела женский класс и занималась репетиторской работой.

В 2001 году была награждена Орденом Почета.

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