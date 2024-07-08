«Я прима-балерина всея Руси»: Анастасия Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд

Балерина Анастасия Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд из-за потерянных 15 лет стажа. Заявление зарегистрировал мещанский суд Москвы. Артистка надеется восстановить справедливость не из-за денег: для нее это дело принципа.

Как пояснила 48-летняя звезда, ей должны были назначить пенсию еще 10 лет назад: балерины уходят на заслуженный отдых в 38 лет. Но Волочкова до сих пор танцует по три шоу в месяц.

Анастасия рассказала, что этот стаж украл у нее Большой театр, выдав ей фальсифицированную трудовую книжку. В ней серийный номер не совпадает с действительностью. По словам Волочковой, по документам она числится в Большом театре, хотя фактически ей не дали с 2003 года станцевать ни одного спектакля.

«Я хочу вам сказать, что я прима-балерина всея Руси, как бы смешно это не звучало. Я — главная балерина страны!», — приводит слова знаменитости mk.ru.

Звезда вспомнила и о ситуации с Краснодарским театр, куда она устроилась после незаконного увольнения из Большого театра. Балерина утверждает, что трудилась там практически безвозмездно, а минимальный гонорар отдавала своему партнеру. При этом учреждение потеряло ее контракты и договоры, так как не платило налоги.

Волочкова не сомневается, что справедливость рано или поздно восторжествует. Балерина возмущена, что ей до сих пор приходится работать, но пенсию она получить не может.

Ранее Анастасия раскрыла предсказание астролога, из-за которого жила в страхе. После этого она никогда не обращалась к подобным специалистам.