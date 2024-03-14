Выяснилось, что делал экс-участник КВН Джуманалиев за несколько часов до смерти

Звезда КВН Марат Джуманалиев, известный по участию в команде «Азия Микс», за несколько часов до смерти был занят организацией благотворительного мероприятия. Об этом написал сайт mk.ru со ссылкой на его соцсети.

Джуманалиев рассказал, что четвертый день проводит в Киргизии благотворительный ифтар для детей. Речь идет о вечернем приеме пище у мусульман во время Рамадана. Вечером он собирался рассказать об этом. В соцсетях Джуманалиев благодарил всех участников акции «Накорми постящегося в Рамадан».

О смерти звезды КВН стало известно 14 марта. 43-летний Джуманалиев упал дома и ударился головой, после чего умер.

Помимо участия в КВН, он занимался блогерством и боксом, был партнером Николая Валуева по спаррингу.

13 марта сообщалось о смерти вице-президента компании «Лукойл» Виталия Робертуса. Он ушел из жизни скоропостижно в возрасте 53 лет. Причина смерти не называлась. Известно, что компании Робертус посвятил 30 лет, прошел путь от экономиста до вице-президента, имел госнаграды.