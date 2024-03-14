«Произошел несчастный случай»: умер звезда Высшей лиги КВН Марат Джуманалиев

Звезда Высшей лиги КВН, участник команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев скоропостижно скончался. О смерти 43-летнего артиста сообщили родственники, передает StarHit.

Джуманалиев проживал в Бишкеке. Что стало причиной его ухода из жизни, не сообщается. Близкие лишь написали, что произошел несчастный случай. А в соцсетях пишут о тяжелой травме головы у Марата, которую он получил в результате падения.

«Наш большой брат Марат покинул этот мир. Я свидетельствую, что он был хорошим и достойным братом. Произошел несчастный случай», — поделился друг погибшего.

Джуманалиев входил в состав команды КВН из Кыргызстана «Азия Микс». В 2016 году она стала чемпионом Высшей лиги. Помимо юмористической деятельности, Марат занимался благотворительной. Так, в минувшем году он помогал людям, пострадавшим от сильнейшего землетрясения.

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