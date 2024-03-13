Умер 53-летний вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус

Ушел из жизни вице-президент компании «Лукойл» Виталий Робертус. Ему было 53 года.

Информацию о смерти опубликовала пресс-служба компании.

Какие-либо подробности не приводились. Причина смерти не называлась. В сообщении говорилось, что Робертус скончался скоропостижно.

В компании помнят о нем как о талантливом руководителе, разностороннем человеке и отзывчивом товарище. «Лукойл» выразил соболезнования близким Робертуса.

Известно, что он пришел в компанию после института. Был экономистом и дослужился до вице-президента. Робертус 30 лет отдал «Лукойлу» и отрасли. Его успехи отмечены госнаградами.

Ранее сообщалось, что в 53 года умер актер Павел Маркин, его знали по работе в сериале «Моя прекрасная няня». Артист скончался 4 февраля в машине скорой помощи на руках у врачей. Похороны состоялись спустя несколько недель - 29 февраля. Актер был известен также по фильмам «Солдаты», «Склифосовский», «СашаТаня», «Интерны».

29 февраля скончался актер Игорь Капатов. Именно он озвучивал Мишутку в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!». Подробности читайте здесь.