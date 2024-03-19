Выяснилась причина смерти тренера клуба КХЛ Кольцова: его девушка отменила участие в турнире

Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов умер из-за оторвавшегося тромба. Мужчине было всего 42 года. Об этом сообщает smartpress.by со ссылкой на пресс-службу клуба.

Изначально источник отметил, что Кольцов ушел из жизни в США, где находился вместе со своей возлюбленной, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Соболенко должна была выступить на турнире серии WTA-1000 в Майами. Ее имя уже было удалено из списка участниц турнира, но официального заявления от теннисистки или от организаторов турнира не поступало.

Кольцов присоединился к тренерскому штабу «Салавата Юлаева» в 2022 году. Ранее он работал в «Спартаке» и был главным тренером «Динамо-Молодечно» в белорусской Экстралиге.

В своей игровой карьере он выступал в России и Белоруссии, а также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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