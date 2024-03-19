Умер певец Халид: внезапно стало плохо

На 63-м году жизни внезапно умер знаменитый бангладешский певец Халид. Об этом сообщил продюсер и звукорежиссер Иша Хан Дюрей, пишет The Daily Star.

Мужчина рассказал, что артисту стало плохо внезапно, и его экстренно доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Напомним, что Халид был фронтменом группы Chime. Он с детства занимался музыкой и обрел популярность в Бангладеше. В 1983 году он основал коллектив, во время первого выступления которого в зале собралось 30 000 человек.

Последние десять лет Халид жил и работал в США вместе с женой и сыном. В ноябре 2023 года он заявил, что намерен выпустить новый альбом. Похороны певца состоятся 19 марта поздно вечером в его родном городе Гопалгандж.

Ранее мы писали о том, что умерла 77-летняя композитор Галина Гонтаренко. Гонтаренко была заслуженным деятелем искусств Северной Осетии-Алании, входила в Ростовскую организацию Союза композиторов России, работала на кафедре теории музыки и композиции, являлась профессором.

Также 15 марта не стало президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. 18 числа состоялись похороны народного артиста. Церемонию прощания посетили многие звезды, включая певца Филиппа Киркорова. Он рассказал, что знал о болезни мужчины, но так и не успел доехать до него, чтобы пообщаться лично.