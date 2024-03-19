Умер в 58 лет замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда

Замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда умер в Москве. Он не дожил до своего 59-летия всего неделю. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Таранда скончался в квартире своей жены, которая была рядом с ним в последние минуты жизни. Предварительно, причиной смерти хореографа стали проблемы с сердцем.

Известно, что в последнее время Витаутас вел затворнический образ жизни. Он много выпивал и практически не выходил из дома. По данным источника, Таранда в основном лежал, а передвигался только с посторонней помощью.

Как сообщил исполнительный директор Имперского русского балета Магомед Кулбужев, перед смертью хореограф не чувствовал себя плохо, его состояние ухудшилось довольно резко, поэтому его кончина была внезапной. На данный момент проводится экспертиза, чтобы определить точную причину смерти Витаутаса.

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