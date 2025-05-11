Выдающийся российский пианист Юрий Слесарев умер в возрасте 77 лет

В возрасте 77 лет умер выдающийся российский пианист Юрий Слесарев. Подробности приводит Telegram-канал Академии исполнительского искусства.

По данным источника, народный артист России и профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского скончался 10 мая. Однако причина смерти музыканта неизвестна.

«Коллектив ЦМШ-АИИ скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — отметили представители академии.

В 1971 году Юрий окончил Московскую государственную консерваторию, где впоследствии прошел стажировку. Однако до окончания обучения ему уже удалось получить диплом Международного конкурса пианистов в Лидсе.

Кроме того, Юрий Слесарев стал преподавателем Московской консерватории в 1973 году. Тогда ему пришлось совмещать работу учителя с его активной концертной деятельностью не только в России, но и за рубежом.

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