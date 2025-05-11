Трагически погибла участница конкурса «Миссис Россия» и скрипачка Наталья Маурер

Погибла участница конкурса «Миссис Россия» и известная эстрадная скрипачка Наталья Маурер.

Лауреат международных конкурсов скончалась в возрасте 40 лет. О гибели скрипачки рассказала ее родная сестра Василиса Фелькер в личном блоге. Девушка подчеркнула, что Наталья погибла 3 мая, но раскрывать подробности трагедии не стала.

Также Василиса сообщила, что прощание с ее родственницей прошло 7 мая в Храме села Борисо-Покровского Нижегородской области.

При жизни Наталья выступала не только сольно, но и в дуэте с мужем Артемом Маурером, который является солистом Нижегородского театра оперы и балета. Артист почтил память супруги в социальных сетях, опубликовав совместное фото.

«Нет ничего страшнее понять, что не увидишь больше. А ведь последние слова были: "Я люблю тебя", и она мне ответила: "И я тебя люблю". Я хотел всегда держать так в трудные минуты, когда ты вырывалась. Не смог удержать... Помоги нашим детям с облака», — написал артист.

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