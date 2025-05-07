Американский блюзовый музыкант Джо Луис Уокер умер в 75 лет от болезни сердца

Умер известный в США блюзовый гитарист и певец Джо Луис Уокер. Ему было 75 лет.

Официальная причина смерти музыканта не раскрывается, однако известно, что у него были проблемы с сердцем. Он ушел из жизни в окружении семьи 30 апреля в больнице в Покипси, штат Нью-Йорк.

Луи Джозеф Уокер-младший родился в Сан-Франциско. Его родители переехали с юга — отец из Миссисипи, мать из Арканзаса — и устроились на работу грузчиком и медсестрой. Старшая сестра была фанаткой бокса. Именно она придумала брату псевдоним Джо Луис в честь чемпиона в тяжелом весе.

Уокер увлекся музыкой в раннем детстве. Уже в восьмилетнем возрасте он начал играть сначала на гитаре, а потом и на скрипке. В первой половине 1960-х годов начал музыкальную карьеру и в 16 лет стал новатором блюза и признанной звездой в США.

Уже в подростковом времени он начал работать с Джими Хендриксом и выступал на разогреве у таких музыкантов, как джазовый пианист Телониус Монк и Мадди Уотерс, который познакомил его с более медленной формой чикагского блюза.

Уокер продолжил свой путь как блюзмен, дебютировав в студии в 1986 году и отличившись изменчивым, своеобразным стилем, который выходил за рамки жанра.

Среди его поклонников были вокалист Rolling Stones Мик Джаггер, которому Уокер однажды подарил гитару, и джазовый музыкант Херби Хэнкок, сообщает Washington Post.

Ранее южноафриканская оперная певица Мэй Абрахамс умерла за день до своего 95-летия.