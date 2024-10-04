Вячеслава Добрынина похоронят рядом с модельером Валентином Юдашкиным

Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также, по информации источника, рядом с могилой Добрынина будут захоронения Бориса Клюева и Владислава Верестникова.

4 октября состоялась церемония прощания с композитором. Добрынин умер после осложнений от инсульта. Как сообщает источник, в траурном зале собрались родственники и коллеги музыканта. Среди звезд не был замечен Михаил Шуфутинский, который сейчас находится в Ессентуках из-за болезни.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева отправила в Москву венок в память о Вячеславе Добрынине. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Вячеслав Добрынин перед смертью написал песню с Симоном Осиашвили.