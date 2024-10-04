«Навсегда в моей душе»: уехавшая из РФ Пугачева простилась с Вячеславом Добрыниным

Алла Пугачева отправила в Москву венок в память о Вячеславе Добрынине. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

4 октября на Троекуровском кладбище прошли похороны композитора Вячеслава Добрынина. Как сообщает источник, проститься с музыкантом решили многие звезды, в том числе и Алла Пугачева. Уехавшая из РФ артистка не присутствовала на похоронах в Москве, но зато прислала венок в память о Добрынине. Он был украшен черной лентой с подписью: «Навсегда в моей душе. Алла Пугачева».

Напомним, что Добрынин умер 1 октября из-за осложнений после инсульта.

Ранее сообщалось, что композитор Вячеслав Добрынин не мог встать с постели в последние дни жизни. Подробности читайте в этой новости.

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