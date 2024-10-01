Вячеслав Добрынин перед смертью написал песню с Симоном Осиашвили. Об этом сообщает Kp.ru.

Поэт-песенник был близок с умершим композитором. По словам Симона, Добрынин болел, «но умирать не собирался». Вячеслав хотел написать композицию и даже придумал для нее название — «Все могло быть иначе». Осиашвили успел сочинить припев новой песни.

«Конечно, после предыдущих инсультов он на сто процентов не восстановился, но Слава жил, работал. Мы созванивались, говорили о том-о сем. Обсуждали новости из музыкальной нашей индустрии. Мы были с ним на одной волне, и в вопросах о том, что нам не нравится в современных песнях», — высказался приятель Добрынина.

Как выяснилось, композитор осуждал творчество современных артистов. Он считал, что сейчас нет песен, которые «будут жить годами».

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