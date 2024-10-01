«Пагубная привычка сделала свое дело»: муж Распутиной рассказал, от чего умер Добрынин

Муж Маши Распутиной заявил, что алкоголь ухудшил состояние Вячеслава Добрынина. Об этом сообщает mk.ru.

Виктор Захаров был близким другом композитора с 90-х годов. По словам Виктора, он всегда помогал Добрынину с концертами и съемками клипов. Захаров назвал умершего хорошим человеком и заявил, что его погубила «пагубная привычка» — пристрастие к алкоголю.

«Пагубная привычка сделала свое дело. Ему нельзя было выпивать, а он периодически все равно продолжал», — высказался избранник Распутиной.

В последний раз Виктор и Вячеслав созванивались полтора месяца назад. Уже тогда композитор плохо себя чувствовал и едва говорил.

«Чувствовалось, что ему трудно даётся каждое слово. Но он старался держаться. Мы все верили, что он поправится. Очень жаль, что так произошло», — заявил Виктор.

Ранее Лев Лещенко сообщил, что Добрынин был в тяжелом состоянии последние 2 недели. Подробности читайте в этой новости.

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