Раскрыты подробности последних дней жизни Вячеслава Добрынина: не мог встать с постели

Певец и композитор Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни. Последний месяц жизни он провел в тяжелом состоянии и даже не мог встать с постели. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, певцу стало хуже в сентябре этого года. Его госпитализировали с подозрением на очередной инсульт – ранее он перенес два, из-за чего ему дали инвалидность. Перед смертью рядом с артистом была семья. Они до последнего поддерживали его и занимались лечением.

1 октября в 11 утра Добрынин умер в больнице.

Напомним, что Вячеслав Добрынин уже давно не выступал из-за проблем со здоровьем. Артист с трудом передвигался и говорил, но при этом заявлял, что не считал себя инвалидом. Алексей Глызин делился со СМИ, что композитор не раскрывал подробности своего лечения даже друзьям.

Вячеслав Добрынин известен хитами «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...» и многими другими.

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