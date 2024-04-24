«Все рано или поздно заканчивается»: Миро написала пророческий пост за год до смерти
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За год до смерти Лена Миро написала пророческий пост и отказалась от соцсетей. Обращение блогерши опубликовано в LiveJourmal.
Лена стала известна как блогер, который не боится критиковать звезд. Она вела LiveJournal и колко комментировала жизнь Ксении Бородиной, Евгении Медведевой и многих других. В марте 2023 года Миро опубликовала пост, в котором сообщила о творческой паузе. Она заявила, что хочет отдохнуть от работы, ведь «все рано или поздно заканчивается». Эти слова стали пророческими для нее: в апреле 2024 года в Сети появилась новость о смерти Лены.
«Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется, и все требует изменений. Перерыв это или навсегда — время покажет», — заявила блогерша.
Ранее сообщалось, что в США 42-летняя блогерша Лена Миро впала в кому после ДТП и умерла. Подробности смотрите в этой новости.
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