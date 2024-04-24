Super.ru: в США 42-летняя блогерша Лена Миро впала в кому после ДТП и умерла

В США 42-летняя блогерша Лена Миро впала в кому после ДТП и умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

По информации источника, блогерша попала в ДТП, после которого впала в кому. Несмотря на усилия врачей, Лену не удалось спасти. Отмечается, что похороны Миро прошли в США. Мама блогерши приехала в Америку и проводила дочь в последний путь, а отец отказался.

Напомним, что блогерша вела LiveJournal, в котором не боялась критиковать звезд. Миро колко высказывалась в адрес Ксении Бородиной, Евгении Медведевой и многих других. Ее последний пост был сделан год назад.

Отметим, что пока близкие и семья Лены не подтверждали новость о ее смерти.

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