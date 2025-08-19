«Все произошло быстро»: раскрыты подробности смерти участника «Битвы экстрасенсов»

У погибшего в ДТП участника шоу «Битва экстрасенсов» Артура Микаберидзе произошла остановка дыхания. Подробности смерти раскрыла его супруга Каролина в соцсети.

В ночь с 16 на 17 августа в Таиланде погиб участник шоу «Битва экстрасенсов». Артур попал в ДТП, в результате которого получил травму легких. По словам Каролины, его смерть была быстрой из-за остановки дыхания, вызванной закупоркой сосудов.

«Причина его ухода — тяжелая травма легких после падения с байка. В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Все произошло слишком быстро…» — высказалась Каролина.

После смерти Артура Каролина осталась одна с пятью детьми. По словам женщины, она испытывает финансовые трудности.

«Теперь у нас остались дети — частичка его души и памяти. Мы с детьми создали этот канал, чтобы хранить воспоминания об Артуре, делиться светом, который он оставил, чувствовать, что мы вместе — даже в этой боли», — сообщила она.

