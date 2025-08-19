«Ушла внезапно»: умерла мама Ростислава Хаита, актера фильма «День выборов»

В Одессе внезапно скончалась Юлия Хаит — мама актера Ростислава Хаита, известного по фильмам «День выборов» и «О чем говорят мужчины». Она пережила своего сына Евгения на год, а мужа Валерия Исааковича — всего на полгода.

53-летний Ростислав Хаит, участник комического «Квартета И», остался без родителей. О смерти Юлии Ефимовны сообщили близкие.

«Друзья! Во вторник, 12-го августа, не стало Юлии Ефимовны, мамы Жени и Славы. Что-то писать и говорить сейчас невозможно. Поэтому просто посмотрите, какая она была — легкая, остроумная, молодая и очень красивая...» – говорится в сообщении.

В память о ней родные опубликовали архивные фотографии: детские снимки Юлии, а также кадры с мужем и сыновьями.

Бывшая возлюбленная Ростислава Хаита, актриса Ольга Рыжкова, воспитывающая их полуторагодовалую дочь Миру, тепло отозвалась о покойной.

«Слов не было, пять дней ступора. Юлия Ефимовна, мама Славы и Жени, красивая, хрупкая, ушла внезапно... Но хочется не о горе и оцепенении, от них ведь никуда не деться, только прожить, но хочется о любви и об удивительной женщине. Сильной и легкой, страстной и спокойной, в ней было столько харизмы, южной остроты, элегантности и, конечно, невероятного чувства юмора. Она была, наверное, оплотом стабильности для всей семьи», — написала Рыжкова.

Старший брат Ростислава, Евгений Хаит, скончался в январе 2024 года в 58 лет от сердечного приступа. Он был актером «Джентльмен-шоу», драматургом и сценаристом. 1 февраля этого года ушел из жизни их отец — капитан команды КВН «Одесские джентльмены», сатирик Валерий Хаит. Ему было 85 лет.

