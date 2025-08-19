78-летняя заслуженная артистка РФ Софья Шельменкина заблудилась в лесу и погибла

Заслуженная артистка России Софья Шельменкина заблудилась в лесу и погибла. Ей было 78 лет.

Как сообщает портал «В городе N», известная в Нижегородской области актриса проводила лето на даче в деревне Колосково. 7 августа она отправилась в лес чобирать чернику и не вернулась домой. Поиски женщины продолжались на протяжении девяти дней, 16 августа волонтеры обнаружили ее тело.

В эти дни в регионе установилась пасмурная погода, и Софья Шельменкина не пережила несколько холодных ночей в лесу без еды и воды.

Смерть актрисы подтвердили в Нижегородском государственном академическом театре кукол, в котором она проработала много лет.

Софья Шельменкина отдала сцене 53 года жизни, играла также в Ставропольском кукольном театре.

Прощание с Софьей Шельменкиной состоялось 19 августа в Нижнем Новгороде, в храме святой блаженной Матроны Московской.

Ранее участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб в ДТП в Таиланде. У него остались жена и пятеро детей.