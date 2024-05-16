Врачи раскрыли последние слова художника Сергея Андрияки перед смертью

Раскрыты последние слова художника Сергея Андрияки. Врачи сообщили, что он перед смертью сказал, что всех любит. Об это рассказал профессор МГИМО, член Общественной палаты Владимир Легойда.

Напомним, что живописец в последнее время был тяжело болен. У него диагностировали рак кишечника.

«Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером было «всех люблю». Помолитесь, друзья, об упокоении его светлой души», - написал Легойда в Telegram-канале.

К слову, Сергей считался одним из главных художников России. 130 его полотен висят в Кремле. Также там есть картины и его учеников. Одна из них как раз заинтересовала Владимира Путина во время инаугурации.

Ранее умер тренер по боевым искусствам Эдуард Конюшенко. Ему стало плохо в Москве во время урока. Причиной смерти был назван оторвавшийся тромб.

Также недавно стало известно, когда пройдет прощание с театральным режиссером Олегом Леваковым. Он скончался 15 мая на 77-м году жизни.