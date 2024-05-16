Прощание с театральным режиссером Олегом Леваковым пройдет 18 мая в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте театра имени Ленсовета.

Прощание с актером и режиссером Олегом Леваковым пройдет на сцене театра имени Ленсовета 18 мая.

«Прощание с Олегом Александровичем Леваковым пройдет 18 мая с 11:00 до 12:30 на Основной сцене нашего театра. В 13:00 — отпевание во Владимирском соборе. Похоронен Олег Александрович будет на Ковалевском кладбище», — сказано в сообщении.

Коллектив театра принес соболезнования родным и близким актера. В некрологе, посвященному режиссеру, сказано, что коллеги Левакова всегда будут хранить его талант, юмор и безграничную любовь к родному театру.

Напомним, Олег Леваков скончался 15 мая на 77-м году жизни. Причина смерти не называется.

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