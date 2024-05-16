Оторвался тромб: в Москве во время урока умер тренер по боевым искусствам Эдуард Конюшенко

В Москве тренер по боевым искусствам Эдуард Конюшенко внезапно умер во время демонстрации техники ушу ученикам. Ему был 51 год. Трагедия произошла вечером 15 мая в ДК «Гайдаровец», расположенном в Лялином переулке.

Как рассказали mk.ru очевидцы, мужчина вел занятие, он выглядел бодрым и здоровым. Ближе к концу тренировки он прислонился к стене и потерял сознание. Ученики незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Приехавшие медики сразу констатировали смерть, не приступая к реанимационным действиям.

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, который попал в легкие. При таком стечении обстоятельств спасти пациента было невозможно.

Эдуард Конюшенко занимался боевым искусствам более 40 лет. С 12 лет владел разными техниками карате. Был владельцем школы традиционных боевых искусств Вьетнама, в которой сам преподавал.

Ранее умер советский и российский актер Олег Леваков, известный зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Ему было 76 лет.