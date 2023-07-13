Врачи были бессильны: названа причина внезапной смерти 44-летней актрисы сериала «Каменская»

Причиной смерти 44-летней актрисы сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщает портал Life.ru.

По данным источника, прибывшие на место вызова врачи были бессильны: знаменитость скончалась скоропостижно.

Прощание с Ларисой Маршаловой состоится 14 июля в Театре киноактера в Минске.

Ранее коллеги звезды сериала «Каменская» заявили, что ее смерть стала внезапностью, поскольку «ничего не предвещало трагичного финала». Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 92-летняя звезда фильма «Тихий Дон» Людмила Хитяева потеряла единственного сына.