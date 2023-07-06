92-летняя звезда фильма «Тихий Дон» Людмила Хитяева потеряла единственного сына

В семье известной актрисы Людмилы Хитяевой случилось горе. 5 июля 92-летняя звезда «Тихого Дона» лишилась своего единственного сына. Павел Белокринкин скончался в возрасте 69-ти лет. Об этом матери сообщила невестка Юлия.

Людмила Ивановна призналась, что испытала истинный шок, когда узнала печальные новости. Она не могла поверить, что это действительно произошло. При этом ей было известно, что Павел много страдал из-за проблем сердцем, которые только усугублялись от напряженной работы.

Чтобы помочь сыну поправить здоровье Хитяева даже определила его в реабилитационный центр. Однако даже врачи не понимали, что происходило с Белокринкиным. «Не могли понять, что с ним происходит, почему в легких скапливается жидкость. Говорили: 70 лет – это критический возраст для мужчин», - поделилась актриса с изданием kp.ru.

3 июля Павел уехал из центра, а через два дня скончался. Людмила Ивановна поделилась, что от полного погружения в горе ее спасает только подготовка к похоронам. Сейчас уже готовы гроб, венки и прочее, но еще неизвестно, где именно будет захоронен мужчина. Артистка хочет, чтобы он нашел свое последнее пристанище на Преображенском кладбище. Там покоятся родители Хитяевой.

Ранее стало известно о смерти актрисы сериалов «Эра Стрельца» и «Гончие» Иды Добыш.