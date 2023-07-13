Ушла из жизни 44-летняя актриса сериала «Каменская» Лариса Маршалова. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт Театра-студии киноактера, в котором работала знаменитость.

Что стало причиной смерти Маршаловой — не уточняется. Вместо этого коллеги звезды сериала «Каменская» написали, что артистка скончалась внезапно, «хотя ничто не предвещало трагичного финала».

Прощание с Маршаловой состоится 14 июля.

Напомним, что с 2001 года актриса служила в театре Минска. При этом она была замечена и во многих российских сериалах. Речь идет про такие проекты, как «Каменская», «Дом фараона» и «Мужчины не плачут».

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