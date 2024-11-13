Во время заплыва в море погиб 74-летний певец Джонни Дуган. Об этом сообщает зарубежное издание The Sun.

Музыкант утонул во время утреннего заплыва на пляже Сильверстрэнд рядом со своим домом. Семья артиста забила тревогу, когда тот не вернулся после купания. У него остались жена, пятеро детей и десять внуков.

«Его невыразимо не хватает супруге Морин, с которой он начал это путешествие 54 года назад», — говорят инсайдеры.

Позднее выяснилось, что в тот же день исчезла женщина, отправившаяся купаться на пляж Сильверстрэнд. Полиция считает, что ее пропажа и смерть певца не связаны.

«Это две отдельные трагедии, которые привели нас в одно и то же место. Мы пытаемся восстановить цепочку событий, но пока что это непростая задача», — пишет источник.

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