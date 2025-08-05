Во сне умерла 101-летняя актриса и вдова Джерри Вайнтрауба Джейн Морган

Умерла 101-летняя актриса и вдова Джерри Вайнтрауба Джейн Морган. О смерти знаменитости сообщили ее родные в соцсети.

4 августа 2025 года в хосписе во Флориде умерла американская певица и актриса. Ее смерть произошла по естественным причинам: Морган скончалась во сне.

Дебютный альбом Джейн «Американская девушка из Парижа» вышел в 1956 году. Всего на ее счету 40 альбомов. Она пела на пяти языках, что сделало Морган международной звездой. За всю карьеру артистка выступила перед пятью президентами США.

Также знаменитость снялась в десятке фильмов и сериалов. В мае 2011 года она получила звезду на Аллее славы в Голливуде.

Напомним, Морган — жена Джерри Вайнтрауба. Супруги удочерили трех девочек. Певица и продюсер расстались в 1980 году, но официально не развелись.

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