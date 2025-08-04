На 83-м году жизни скончался испано-венесуэльский актер театра и кино Хулио Алькасар

Скончался испано-венесуэльский актер, известный как Хулио Алькасар. Ему было 82 года. О его смерти сообщает издание Ultimas Noticias.

Артист умер 2 августа в городе Каракас, в котором проживал с 1950-х годов. Актер театра, кино и ТВ, чье настоящее имя — Хулио Мануэль Гарсия Бастида, родился 29 мая 1943 года в Ла-Корунье, Испания.

На сцене он дебютировал в семнадцать лет. Впервые на экране появился в 1971 году. Всего на его счету работа в более десяти кинокартин. Но при этом актер часто появлялся в эпизодических ролях в теленовеллах. Таких ролей у него более тысячи.

Алькасар снялся в таких кинолентах, как «Каролина», «Клаудиа», «Эстефания», «Секреты Лусии», «Сила любви», и другие. Сериалы с его участием транслировались в Колумбии, Коста-Рике, Чили, Эквадоре, США, Панаме, Перу, Пуэрто-Рико, Италии, Испании, России.

Актриса Аманда Гутьеррес в своей соцсети простилась с актером словами: «Дорогой Хулио Алькасар: покойся с миром, с уверенностью в том, что долг выполнен и ты оставил после себя наследие».

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