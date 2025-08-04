В возрасте 77 лет скончался режиссер сериала «Скорая помощь» Джонатан Каплан

Американский режиссер, пятикратный номинант на премию «Эмми» Джонатан Каплан скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 77 лет. Его дочь рассказала, что причиной смерти стал прогрессирующий рак печени. О кончине кинодеятеля сообщает Deadline.

Каплан родился в Париже в 1947 году. Его родители были связаны с киноиндустрией. Отец Сол Каплан писал музыку для кино и телевидения, а мать Фрэнсис Хефлин снималась в сериале ABC «Все мои дети».

Собственную карьеру Джонатан начал с в качестве ребенка-актера в бродвейской постановке «Тьма на вершине лестницы». Позже получил степень бакалавра в Чикагском университете. Также изучал киноискусство в Нью-Йоркском университете, где его наставником был Мартин Скорсезе.

Его режиссерский дебют состоялся в 1972 году с кинолентой «Медсестры ночного вызова». Через год Каплан уже снял второй фильм «Студенты-учителя». Первую крупную студийную кинокартину «Лихорадка белой линии» для Columbia Pictures Каплан выпустил в 1975 году.

За свою работу над сериалом «Скорой помощью» Каплан был трижды номинирован на «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал», в 1999, 2000 и 2001 годах. В общей сложности он снял десятки эпизодов популярного процедурного шоу на канале NBC. В этот же период он мог получить еще две премии за режиссуру в других категориях.

Среди других его работ в качестве режиссера на телевидении — «Падшие ангелы», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Пересекая Иордан», «Без следа», «Братья и сестры» и «Ведьмы Ист-Энда».

Помимо кино, Джонатан Каплан снимал музыкальные клипы для Барбары Стрейзанд, Рода Стюарта и других музыкантов.

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