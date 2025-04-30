Во сне умерла 100-летняя актриса из «Кошмара на улице Вязов 3» Присцилла Пойнтер

Умерла 100-летняя актриса из «Кошмара на улице Вязов 3» Присцилла Пойнтер. Об этом сообщила ее дочь в личном блоге.

28 апреля 2025 года в окружении близких ушла из жизни Присцилла Пойнтер. Артистка скончалась во сне.

«Наша мама мирно скончалась во сне в понедельник, надеясь на встречу со своими двумя любящими мужьями и многочисленными собаками. Нам ее очень не хватает», — написала дочь умершей.

Кончину артистки прокомментировал и ее сын. Как выяснилось, последние дни жизни она провела в доме престарелых в штате Коннектикут.

Умершая известна по таким проектам, как «Дорогая мамочка», «Кошмар на улице Вязов 3», «Даллас».

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