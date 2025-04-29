От рака крови умер 66-летний фронтмен рок-группы The Alarm Майк Питерс

От рака умер 66-летний фронтмен рок-группы The Alarm Майк Питерс. Об этом сообщает зарубежное издание Metro.

По информации источника, 30 лет назад у артиста выявили рак крови. Умерший проходил лечение и в последние месяцы убеждал, что добился ремиссии. Однако в конце апреля 2025 года его состояние ухудшилось. Майк ушел из жизни 29 числа.

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