«Сокровище английской современной литературы»: умерла известная писательница Джейн Гардам

В Великобритании скончалась известная английская писательница и литературный критик Джейн Гардам. Ей было 96 лет.

Об смерти Гардам сообщило издание The Bookseller без уточнения причин.

Гардам известна своими книгами для детей и взрослых, а также литературной критикой и радиосценариями. Она стала единственным автором, получившим премию Costa Book Awards в обеих категориях. Некоторые произведения Гардам были экранизированы.

Творческий путь Джейн Гардам начался со стипендии на изучение английской литературы в Лондоне. Она работала библиотекарем и журналистом, прежде чем выпустить свою первую детскую книгу в 1971 году. Первый роман для взрослых вышел шесть лет спустя. Наиболее известным считается ее произведение Old Filth.

Писатель Иэн Макьюэн называл Гардам «сокровищем английской современной литературы», а писательница Хилари Мантел характеризовала писательницу как «гуманную и замечательно смешную».

Дата похорон пока неизвестна. Многочисленные поклонники писательницы принесли соболезнования ее семье.

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