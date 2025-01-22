Во сне умер последний участник группы The Band Гарт Хадсон в возрасте 87 лет

Умер последний участник группы The Band Гарт Хадсон в возрасте 87 лет. Об этом сообщает зарубежное издание Variety.

21 января в доме престарелых в Вудстоке умер 87-летний музыкант. Что стало причиной смерти — неизвестно. Источник уточняет, что артист «мирно скончался во сне».

Гарт Хадсон запомнился игрой на органе и виртуозным владением другими музыкальными инструментами.

В 1994 году Гарт Хадсон был включен в Зал славы рок-н-ролла как член группы The Band, а в 2008 году получил награду за достижения в музыке от Академии звукозаписи.

Сама группа вошла в Зал славы канадской музыки Juno Awards еще в 1989 году.

Ранее в возрасте 65 лет умер гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в возрасте 85 лет умерла актриса из «Убийства» Лейла Хэйес.