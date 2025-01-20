Отметив юбилей, в больнице скончалась звезда «Убийства» Лейла Хэйес

Ушла из жизни австралийская актриса театра и кино, сценаристка, певица и ведущая ток-шоу Лейла Хэйес. Об этом пишет TV Tonight.

Уточняется, что артистка скончалась в госпитале в возрасте 85 лет из-за продолжительной болезни – вскоре после того, как отпраздновала юбилей.

Лейла Хэйес начала карьеру в кино в 1970-х. Она сняла в таких проектах, как «Сыновья и дочери», «Я умею прыгать через лужи», «Убийство», «Примитивная сторона», «Узницы» и других. Актриса завершила кинокарьеру в 1992-м, в 2005-м ненадолго вернувшись на съемочную площадку.

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