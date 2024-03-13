Во Франции умер старший сын генерала де Голля

В возрасте 102 лет ушел из жизни сын исторического лидера Франции генерала Шарля де Голля Филипп. Об этом сообщает телеканал Franceinfo.

По информации источника, Филипп де Голль скончался в ночь с 12 на 13 марта в Национальном институте инвалидов. Там он проживал последние два года.

Напомним, старший из трех детей де Голлей Филипп де Голль появился на свет 28 декабря 1921 года в Париже. После окончания военно-морского училища вступил в 1940 году в Военно-морские силы Франции, в рядах которых принимал участие в нескольких кампаниях в звании прапорщика. В 1948-м стал лейтенантом, в 1956-м — капитан-лейтенантом, а звание адмирала получил в 1980 году. Через два года завершил военную карьеру.

В период с 1986 по 2004-й выступал сенатором Франции от Парижа.

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