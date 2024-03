Умер 66-летний исполнитель хита Ship of Fools Карл Уоллингер

Умер валлийский музыкант, вокалист группы World Party Карл Эдмонд Уоллингер, прославившийся благодаря хиту Ship of Fools. Ему было 66 лет.

Причина его смерти не разглашается, однако в 2001 году он перенес аневризму головного мозга и уже не мог полноценно работать, сообщает The Guardian.

Отмечается также, что артист ушел из жизни 10 марта, однако известно об этом стало только сейчас.

Уоллингер исполнял поп-музыку, фолк, инди, винтажную психоделику. Его самая известная песня Ship of Fools вошла в первую пятерку хит-парада Billboard.

Кроме того, музыкант неоднократно занимал верхние строчки хит-парадов с композициями Way Down Now и She's the One, кавер на которую позже исполнил Робби Уильямс.

Ранее умерла советская и российская актриса Галина Яцкина, известная зрителям по ролям в фильмах «Уроки французского», «Слово для защиты» и «Женщины». Ей было 79 лет.