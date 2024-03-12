Умер 92-летний актер из «Сумеречной зоны» и «Индианы Джонса» Мэлаки МакКорт. Об этом сообщает «Российская газета».

92-летний актер умер в Нью-Йорке 11 марта 2024 года. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о том, когда пройдет церемония прощания.

Артист дебютировал в кино в начале 1950-х годов. В его фильмографии есть такие проекты, как «Сумеречная зона», «Приключения молодого Индианы Джонса», «Жизнь на Марсе», «Путеводный свет», «Одна жизнь, чтобы жить» и «Все мои дети».

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