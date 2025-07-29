Во Флориде умер американский актер Томас Эллис от респираторного заболевания. Об этом сообщает The New York Times.

Американский актер, музыкант, лауреат литературных премий умер в своем доме во Флориде. В беседе с журналистами сын Томаса заявил, что причиной смерти стало респираторное заболевание.

Умерший вырос в Вашингтоне. Он играл на барабанах в нескольких группах перед тем, как основать свою. Также Эллис принял участие в создании нескольких документальных проектов, посвященных афроамериканским деятелям искусства. А его первый сборник поэзии вышел в 2005 году.

Томас преподавал писательское мастерство в Университете Айовы, но в 2016 году покинул рабочее место из-за обвинений в домогательствах. При этом он никаких комментариев давать не стал.

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