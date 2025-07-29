От инсульта умерла 47-летняя экс-чемпионка мира по боксу Алехандра Оливерас. Об этом сообщает аргентинская газета La Voz.

28 июля ушла из жизни спортсменка и обладательница нескольких чемпионских титулов по боксу. 14 июля ее госпитализировали с ишемическим инсультом.

На счету умершей 33 победы и 3 поражения. Она владела чемпионскими поясами в нескольких весовых категориях по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ее профессиональный дебют состоялся в 2005 году.

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