На 56-м году жизни умер композитор из Узбекистана Султонали Рахматов. Об этом сообщает NEWSHUB.

В последние месяцы жизни состояние здоровья Рахматова вызывало беспокойство. В его личном блоге поклонники оставляли слова поддержки и желали ему скорейшего выздоровления.

Диагноз композитора, а также причина смерти не называются.

В 2010 году умершему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Узбекистана». К этому времени он уже состоял в Союзе композиторов, а также был художественным руководителем ансамбля песни и танца Вооруженных сил при Министерстве обороны.

Среди его известных произведений — «Симфония №2», «Загадочный мир». Он выступал не только в Узбекистане, но и за рубежом.

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