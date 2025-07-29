На 56-м году жизни умер композитор из Узбекистана Султонали Рахматов
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На 56-м году жизни умер композитор из Узбекистана Султонали Рахматов. Об этом сообщает NEWSHUB.
В последние месяцы жизни состояние здоровья Рахматова вызывало беспокойство. В его личном блоге поклонники оставляли слова поддержки и желали ему скорейшего выздоровления.
Диагноз композитора, а также причина смерти не называются.
В 2010 году умершему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Узбекистана». К этому времени он уже состоял в Союзе композиторов, а также был художественным руководителем ансамбля песни и танца Вооруженных сил при Министерстве обороны.
Среди его известных произведений — «Симфония №2», «Загадочный мир». Он выступал не только в Узбекистане, но и за рубежом.
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