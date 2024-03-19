Внезапно умерший брат танцовщика Гедиминаса Таранды жаловался на сердце. Об этом сообщает mk.ru.

19 марта 2024 года стало известно о смерти брата Гедиминаса Таранды. Витаутас не дожил до дня рождения всего неделю. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Впервые Таранда пожаловался на плохое самочувствие после Нового года: 2 января ему стало плохо в его квартире на Садовой-Сухаревской улице. Он жаловался на одышку и боли в сердце. Несмотря на болезненные ощущения, Таранда отказался от госпитализации.

18 марта Витаутас потерял сознание, находясь дома. Врачи не смогли его спасти.

Ранее Елизавета Таранда, дочь Гедиминаса, дала интервью сайту «Страсти». Балерина рассказала о закулисной жизни театра и об отношениях с известным отцом. Подробности смотрите в этом материале.

Также сообщалось о том, что тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов умер из-за оторвавшегося тромба. Ему было всего 42 года.