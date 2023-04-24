«Связи не помогут сделать ножку маленькой, а сердце большим»: история о закулисной жизни балета

Елизавета, у Вас громкая фамилия. Каково это жить и постоянно сталкиваться с завышенными ожиданиями людей? Часто ли Вы слышали в свой адрес, что добились всего благодаря протекции отца?

Балетный мир очень тесен, тут сложно говорить о протекциях, я танцую там, где танцую. Все понимают, что если меня где-то выбрали, значит, — сделали ставку на меня, и, если я уже много лет танцую на одной позиции, значит, — оправдываю риски. Поверьте, люди не будут рисковать таким хрупким бизнесом, как балет, ради дружбы с кем-то. Любой спектакль — это не только красота и просветительская деятельность; это — вложения, перевозка артистов, аренда площадок, билеты. Артисты должны оправдывать вложения.

Все очень акцентируют внимание на папиной фамилии, забывая о том, что я — дочь двух очень уважаемых людей. Моя мама — корреспондент и телеведущая, отмеченная наградами за вклад в ТВ, автор и создатель телепрограмм. Поэтому мне сложно сказать, с каким из предубеждений я сталкиваюсь в первую очередь. В балете — со стороны папы, на поприще журналистики — со стороны мамы. Куда не плюнь — везде своя. Другой вопрос, что я выбрала очень субъективный вид искусства, где будь ты хоть сто раз дочка, внучка, племянница — тебе и только тебе надо выйти на сцену: папа за тебя фуэтэ не скрутит. Я бы сказала, что шансы между детьми всегда равны, как бы это не звучало. Есть те, кто нравится больше, есть те, кого ведут с первого класса, есть те, за кого просят, но, поверьте, зрителя не обманешь, как бы громко не выла клака, если на сцене талантливый человек — ему будут аплодировать, зал будет дышать с ним в унисон.

И, предупреждая вопросы о возможностях, — на сцену всегда выпускают всех способных физически танцовщиков, но нередко звездами становятся, те, у кого несовершенные линии, но феноменальная техника, недостаточный рост, но невероятная харизма, сложный характер, но мощнейшее актерское дарование и так далее. Людям всегда нужно оправдание для успеха. Это нормально.

В одном из интервью Ваш отец заявил, что узнал о Вас, когда Вам было 14 лет. А что насчёт Вас, всегда ли Вы знали, что являетесь наследницей именитого танцора? Как сейчас складываются ваши отношения?

Когда человек обретает вторую волну известности (он уже не выступал много лет на сцене), а именно так произошло, когда папа принимал активное участие в шоу на федеральном канале, то журналистам требовались более пикантные подробности личной жизни солиста Большого театра, чем факты его сценического творчества. Поэтому возникали странные ответы, вырванные из контекста. Желтая пресса лезла куда не надо, приходилось что-то комментировать, и это было всё ужасно неприятно и больно. У папы есть другая семья, которую я уважаю, мое желание — чтобы мы все существовали в мире. Он был в моей жизни столько, сколько мог, и у нас масса совместных фотографий, подтверждающих факт нашего общения с раннего детства. Вопроса, кто мой папа, у меня никогда не было. Остальные детали и решения касаются только моих родителей.

Сейчас мы с папой часто видимся на культурных мероприятиях, живем своей жизнью, но не спускаем глаз друг с друга. Мы навсегда будем связаны, вне зависимости от обстоятельств.

Сейчас про балет снято немало фильмов, смотрите ли Вы их?

Выборочно. Для своего диплома «Балет в кино и на телевидении» я брала интервью у разных деятелей искусства, в их числе Валерий Тодоровский, режиссер фильма «Большой», картины, на которую я пробовалась на главную роль, и, как видите, меня на нее не утвердили. Тем не менее, когда я написала Валерию Петровичу о материале для диплома, он не отказал, назначил время и дал интервью. Это моя личная журналистская победа по сбору ценного и эксклюзивного материала до выхода картины на экраны. Как художник, как режиссер, он погружается в каждый мир на весь съемочный период, общается с разными деятелями этого мира, выявляет животрепещущие темы. Он определил, что для зрителя полутона — это неинтересно. Нужно показать противоречивый мир, полный своих драм, иллюзий, сделать игровой фильм, а не документальный.

Самая известная кинокартина — «Черный лебедь» с Натали Портман. Здесь довольно сурово изображен мир балета: изнуряющие тренировки, высокая конкуренция среди танцовщиков и сумасшествие главной героини, которая готовилась к легендарной роли лебедя. Насколько видение режиссеров совпало с реальностью?

После разговора с Валерием Тодоровским я по-другому смотрю на все произведения о балете. Люди хотят смотреть о живых людях в непривычной обстановке, а не о правильном батман тандю или грамотном броске мяча в кольцо.

Существует стереотип, что у спортсменов и балерин не было детства, потому что с раннего возраста они нацелены на результат и все время проводили на тренировках. Насколько подобное суждение правдиво?

У спортсменов, на мой взгляд, детство заканчивается сразу после того, как они начинают ходить. У нас, по правилам, в первый балетный класс берут в 10 лет, до этого приветствуется гимнастика, подготовительные классы при хореографическом училище. У меня было прекрасное детство, но мне было бы легче сейчас, если бы я начала заниматься не с шести лет, а с четырех. Мне бы это помогло. Поэтому, чем раньше и разнообразнее занятия — тем больше продуктивности в будущем.