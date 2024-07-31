Внезапно умер популярный пакистанский комик и актер

Ушел из жизни популярный пакистанский комик и актер Сардар Камал. Об этом сообщает издание Pakistan Today.

52-летний артист скончался накануне в Лахоре. Причиной смерти комика стал сердечный приступ.

Информацию о кончине Камала подтвердил один из членов его семьи.

Известно, что Сардар Камал принимал участие в съемках кино с 1990-х, на его счету не менее тридцати фильмов, последний вышла в 2024-м году. Вдобавок он оставил неизгладимый след на театральной сцене своей игрой в огромном количестве постановок.

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