Умер бард Заир Рудер: упал на улице и был госпитализирован

В Санкт-Петербурге умер бард и бывший председатель городского клуба песни «Восток» Заир Рудер. Мужчине было 78 лет. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на внука знаменитости Егора.

О смерти музыканта стало известно 31 июля, но о дате и месте похорон пока информации нет.

«Не стало моего дедушки — Заира Рудера. Он посвятил свою жизнь двум вещам: бардовской песне и любви к моей бабушке. Он научил меня играть в шахматы. Нашу последнюю партию мы так и не доиграли», — написал Егор в соцсетях.

Родственник признался, что перед смертью барда госпитализировали, в течение суток его не стало. Медики увезли его с улицы.

«Его отправляют в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Ориентировочные сроки вскрытия — 3 недели. Будем держать вас в курсе», — отметил Егор.

Отмечается, что Заир Рудер потерял сознание при входе в троллейбус. Когда он попал в больницу, то находился в состоянии клинической смерти и уже не пришел в себя.

Известно, что мужчина родился 28 апреля 1946 года в Ленинграде. Он отучился в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» по специальности «инженер-электрик». Являлся представителем фирмы «Московские окна» в Петербурге. В 1992 году он занимался пост председателя совета клуба песни «Восток». Это клуб самодеятельной песни является старейшим в России.

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