В возрасте 49 лет умер музыкант Михаил Курганский. Об этом сообщает 45.ru.

30 июля стало известно о смерти музыканта Михаила Подкорытова-Курганского. Он скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Курганскому было 49 лет.

«Многим из нас он запомнится как настоящий профессионал, умевший поднять концерт или мероприятие до столичного уровня. Вкладывая всю душу в свое творчество, Михаил требовал этого и от остальных, не терпя полумер», — рассказали коллеги музыканта.

Долгое время музыкант руководил студией эстрадного творчества «Рубикон». Он также профессионально занимался сведением песен, поставлял музыкальное и световое оборудование для различных концертов. Курганский успел поработать с такими группами, как «Ария», «Сплин», «Бутырка», «Смысловые галлюцинации». Кроме того, мужчина писал собственные песни.

О дате и месте прощания с артистом сообщат позже.

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