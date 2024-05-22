Внезапно умер молодой исполнитель песен на 25 языках: коллеги озвучили причину

В Башкирии внезапно умер 35-летний певец Ильдар Рахимгулов. Он получил известность благодаря тому, что исполнял композиции на 25 языках мира. Подробности ухода из жизни молодой звезды сообщает «Башинформ» со ссылкой на коллег артиста.

В окружении певца сообщили, что у Ильдара случился инсульт. Информации о дате прощания и похорон пока не сообщается.

«Он так верил в свою звезду, мечтал об успехе. Очень-очень жаль, соболезную друзьям и близким. Его песни останутся с нами», – написал один из коллег в соцсетях.

Напомним, что Рахимгулов учился в Уфимском государственном институте искусств. А после работал в Сибайском концертно-театральном объединении. Он работал с разными стилями и исполнял песни на 25 языках.

Коллеги говорят, что во время учебы Ильдар был одним из самых порядочных и воспитанных студентов. Он был очень талантливым артистом и человеком, который всегда готов прийти на помощь. Кроме того, мужчину называли украшением «культурных событий».

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